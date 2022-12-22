Мирная жительница погибла при обстреле Донецка со стороны ВСУ

В ходе очередного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку погибла мирная жительница города. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«ВФУ убили мирную жительницу в Куйбышевском районе Донецка», — говорится в публикации ведомства в Telegram.

Также представители штаба призвали гражданское население соблюдать осторожность и не покидать свои дома без крайней необходимости.

Ранее в этот день стало известно, что украинские боевики нанесли несколько ударов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по территории ДНР. Под обстрел попали: город Майорск (15 ракет), Куйбышевский и Петровский районы Донецка (8 и 18 ракет, соответственно).

Кроме того, в четверг появилась информация о том, что мэр города Горловка в ДНР Иван Приходько получил контузию во время атаки ВСУ на Донецк. Пострадавшего госпитализировали.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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