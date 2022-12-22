ВСУ четвертый раз за день обстреляли территорию ДНР из РСЗО

Украинские военные выпустили 15 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Майорску. Об этом 22 декабря говорится в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«В 17:40 по Майорску выпущено 15 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

Ранее в 15:30 ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. Было выпущено восемь ракет из РСЗО.

Также в четверг националисты обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО. Известно, что в 13:53 по Петровскому району Донецка было выпущено 10 ракет, а за несколько часов до этого, в 11:00, по этому же району ВСУ выпустили восемь ракет.

Один из снарядов попал в стену торгового центра «Галактика».

Также в четверг мэр города Горловка в ДНР Иван Приходько сообщил, что получил контузию при обстреле Донецка. Пострадавшего госпитализировали.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается.

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