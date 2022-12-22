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ВСУ в третий раз за день обстреляли Донецк

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в третий раз за день нанесли удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Донецку. Об этом сообщили 22 декабря в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлению: 15:30 (совпадает с мск. — Ред.) — населенный пункт Орловка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь ракет из РСЗО», — указано в сообщении.

Ранее в этот день ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО. Известно, что в 13:53 (совпадает с мск) по Петровскому району Донецка было выпущено 10 ракет, а за несколько часов до этого, в 11:00, по этому же району ВСУ выпустили восемь ракет. В ходе обстрелов один из снарядов попал в стену торгового центра «Галактика».

За день до этого стало известно о том, что в результате обстрела Ленинского района Донецка погибли два человека.

Спецоперация РФ по защите населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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