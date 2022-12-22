ВСУ второй раз за день обстреляли Петровский район Донецка из РЗСО
Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли из реактивной системы залпового огня (РЗСО) Петровский район Донецка. Об этом 22 декабря сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК) Донецкой Народной Республики (ДНР).
Как следует из сообщения, в 13:53 по Петровскому району Донецка было выпущено 10 ракет из РЗСО. А за несколько часов до этого, в 11:00, по этому же району ВСУ выпустили восемь ракет.
Ранее в этот день сообщалось, что при обстреле Петровского района Донецка один из снарядов попал в стену торгового центра «Галактика». Кроме того, повреждения получили автомобили, находившиеся на стоянке.
Накануне ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка, погибли два человека. Кроме того, повреждения получили здания и автомобили.
Также вечером 21 декабря был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению Киевского, Ворошиловского и Калининского районов. Выпущено 12 ракет.
Спецоперация России по защите населения Донбасса, о начале которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».