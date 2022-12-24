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Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

Леус: в новогоднюю ночь в Москве ожидается комфортная погода
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
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Небольшой снег пройдет в Москве в новогоднюю ночь, ожидается температура воздуха до –4 градусов. Об этом 24 декабря сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

«Осадки будут в виде дождя и снега, но потопа не будет»
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд — о погоде на ближайшее время, ледяном дожде и аномалиях климата

Прогноз в ночь на 1 января он назвал предварительным.

«В ночь на 1 января местами пройдет небольшой снег, слегка подморозит до –2...–4 градусов, местами образуется гололедица», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Леуса, 31 декабря днем будет облачно, пройдет местами мокрый снег, столбики термометров покажут около нуля градусов.

Ранее в субботу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ночь на 1 января в Москве ожидается относительно теплая погода с температурой –5…0 градусов.

Он напомнил, что до Нового года еще «много дней», поэтому окончательный прогноз погоды еще может быть скорректирован.

18 декабря Леус сообщил, что умеренная морозная погода продержится в Москве до конца 2022 года. Он также отметил, что сильных осадков в третьей декаде декабря не ожидается.

На прошлой неделе в Москве прошли обильные снегопады. Они вызвали автомобильные заторы, отмену и перенос авиарейсов.

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