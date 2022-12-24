Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь
Небольшой снег пройдет в Москве в новогоднюю ночь, ожидается температура воздуха до –4 градусов. Об этом 24 декабря сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.
Прогноз в ночь на 1 января он назвал предварительным.
«В ночь на 1 января местами пройдет небольшой снег, слегка подморозит до –2...–4 градусов, местами образуется гололедица», — цитирует его «РИА Новости».
По словам Леуса, 31 декабря днем будет облачно, пройдет местами мокрый снег, столбики термометров покажут около нуля градусов.
Ранее в субботу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ночь на 1 января в Москве ожидается относительно теплая погода с температурой –5…0 градусов.
Он напомнил, что до Нового года еще «много дней», поэтому окончательный прогноз погоды еще может быть скорректирован.
18 декабря Леус сообщил, что умеренная морозная погода продержится в Москве до конца 2022 года. Он также отметил, что сильных осадков в третьей декаде декабря не ожидается.
На прошлой неделе в Москве прошли обильные снегопады. Они вызвали автомобильные заторы, отмену и перенос авиарейсов.