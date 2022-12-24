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Москвичей предупредили о теплой новогодней ночи без снега

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Относительно теплая погода с температурой –5…0 градусов будет наблюдаться в Москве в ночь на 1 января 2023 года. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Росгидромет составил вероятностный прогноз на новогоднюю ночь. Температура ожидается от 0 до минус 5 градусов, небольшие осадки. То есть прогнозируется достаточно теплая ночь», ― приводит его слова ТАСС.

Синоптик добавил, что до Нового года еще «много дней», поэтому окончательный прогноз еще может быть скорректирован.

«Вероятность этого прогноза — 75–80%. Был использован ансамблевый подход (использование нескольких групп прогнозов, рассчитанных в разных условиях. ― Ред.) при его подготовке. Это не просто фантазии, а апробированный метод», ― заверил Вильфанд.

Ранее, 18 декабря, специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что умеренная морозная погода продержится в Москве до конца 2022 года. Он также отметил, что сильных осадков в третьей декаде декабря не ожидается.

Между тем 20 декабря в ГУ МЧС по столице напомнили, что закон о тишине, запрещающий запускать фейерверки после 23:00, действует в том числе в новогоднюю ночь. Комплекс городского хозяйства Москвы, в свою очередь, призвал москвичей не запускать салюты и фейерверки в парках, а также не организовывать там шумные гулянья.

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