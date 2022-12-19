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Синоптик рассказал о погоде в Москве до конца года

Синоптик Леус: умеренная морозная погода задержится в Москве до конца года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Умеренная морозная погода продержится в Москве до конца 2022 года. Об этом в воскресенье, 18 декабря, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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«На новой неделе столицу ждет три относительно морозных дня, особенно по ночам, а затем три дня с оттепелями. В конце недели вновь подморозит, и, скорее всего, умеренно морозная погода задержится в Москве до конца года», — написал он в своем Telegram-канале.

Леус добавил, что сильных осадков в третьей декаде декабря не ожидается.

Накануне он объяснил переменчивость погоды в Москве в начале декабря. Синоптик отметил, что в Московский регион приходили циклоны из Атлантики, и, пока они доходили до центральных районов, их температура снижалась постепенно.

Кроме того, на переменчивость московской погоды, по словам Леуса, влияет изменение климата, в частности глобальное потепление.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 17 декабря заявил, что высота сугробов в Москве 19 декабря может достичь рекорда 1941 года. По его словам, циклон, идущий с юго-запада европейской территории на северо-восток, принесет обильные осадки в Московский регион.

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