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Лукашенко привез главе «Роскосмоса» в подарок хлеб и сало

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Фото: официальный сайт президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 24 декабря, во время визита в центр подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина подарил главе «Роскосмоса» Юрию Борисову хлеб и сало.

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Он уточнил, что это любимое сало министра обороны РФ Сергея Шойгу. Лукашенко рассказал, что делегации, которая вернулась в Белоруссию из заграничной командировки, очень понравился подаренный хлеб. Однако специалисты не разрешили есть его в больших количествах из-за содержащихся в нем вкусовых добавок. Тогда глава государства предложил предприятиям Белоруссии изготовить похожий продукт.

«Семь предприятий сделали тебе. Это утром сегодня испекли», — сказал Лукашенко, передавая выпечку Борисову.

Ранее в этот день белорусский лидер прибыл в Россию с рабочим визитом. Помимо главы «Роскосмоса» в центре его встретили исполнительный директор организации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев и начальник ЦПК Максим Харламов.

Лукашенко ознакомится с работой центра, системой отбора и подготовки космонавтов. Также планируется обсудить дальнейшие перспективы двустороннего сотрудничества в космической сфере.

Ожидается, что Лукашенко также примет участие в неформальной встрече глав государств — участников Содружества независимых государств (СНГ), которая состоится 26–27 декабря в Санкт-Петербурге. На встрече будут подведены итоги 2022 года, обсуждаться планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для СНГ сферах.

19 декабря президент России Владимир Путин подтвердил планы отправить белорусского космонавта на Международную космическую станцию (МКС) в 2023 году.

Ранее, 4 ноября, президент Белоруссии заявил, что Минск планирует создать совместно с Россией спутниковую группировку в космосе, в том числе и в военных целях. Он отметил, что сейчас у Белоруссии уже есть свой спутник, который с высоты 500–600 км может просматривать объект в 35 см.

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