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Путин подтвердил планы отправить белорусского космонавта на МКС

Путин подтвердил планы отправить в космос белорусского космонавта в следующем году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Космонавт из Белоруссии отправится на Международную космическую станцию (МКС) в 2023 году. Об этом в понедельник, 19 декабря, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

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«В следующем году, как и договорились, запланирован полет на орбитальную станцию белорусского космонавта», ― подчеркнул российский лидер.

Также российский президент рассказал о планах Александра Лукашенко в ближайшие дни посетить Центр подготовки космонавтов в России. Визит должен пройти незадолго до неформального саммита стран СНГ в Санкт-Петербурге.

«Наши страны тесно сотрудничают во многих наукоемких областях, например, в освоении космоса, включая совместное создание спутниковых аппаратов», ― отметил Путин.

Ранее в этот день Владимир Путин назвал очень результативными переговоры в Минске с Александром Лукашенко и представителями российского и белорусского правительств. По его словам, обсуждение вопросов экономики, обороны и безопасности прошли конструктивно.

В июне в «Роскосмосе» заявили о старте отбора претендентов на место в экипаже к МКС среди белорусских космонавтов. Всего Национальная академия наук Белоруссии прислала список из 29 кандидатов для полета к космической станции. Они были направлены на отбор в Россию.

12 апреля Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились организовать первый полет космонавта из Белоруссии на МКС в 2023 году.

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