Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Сибири
Общество
Опубликованы кадры с места крушения вертолета Ми-8 в Якутии
Мир
С Трампа сняли обвинения в неуважении к суду Нью-Йорка
Общество
Исследование Роскачества развеяло страхи россиян купить некачественный квас
Экономика
Стало известно о временном прекращении поставок смартфонов Honor в Россию
Экономика
Финансисты спрогнозировали укрепление рубля в июле до 48 за доллар
Общество
Нутрициолог рассказал о пользе и вреде черешни
Мир
В США предложили передать Украине замороженные активы России
Общество
Синоптики спрогнозировали до 28 градусов тепла в Московском регионе 30 июня
Общество
В Совфеде рекомендовали унифицировать тарифы УК на содержание домов
Мир
Серийное производство легкого танка США начнется в 2025 году

Рогозин сообщил о начале отбора космонавтов из Белоруссии для полета на МКС

0
Фото: Роскосмос
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Начался отбор среди белорусских космонавтов на полет на Международную космическую станцию (МКС). Об этом 30 июня сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Переговоры Путина и Лукашенко на космодроме Восточный. Главное

«Отбор начинается, займет месяца два, не меньше… минимум до конца лета», — сказал он «РИА Новости».

По его словам, кандидаты на полет приезжают на отбор в Россию по графику работы медкомиссии.

Также глава российской госкорпорации уточнил, что президент белорусской Национальной академии наук Владимир Гусаков отправил ему письмо с предложением для экспериментов на борту станции.

«Роскосмос» 21 июня сообщил, что Национальная академия наук Белоруссии прислала список из 29 кандидатов для полета на МКС, который запланирован осенью 2023 года на российском космическом корабле «Союз МС».

Ранее, 12 апреля, президент РФ Владимир Путин поручил организовать полет в космос на корабле РФ представителя Белоруссии.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022