Рогозин сообщил о начале отбора космонавтов из Белоруссии для полета на МКС

Начался отбор среди белорусских космонавтов на полет на Международную космическую станцию (МКС). Об этом 30 июня сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Отбор начинается, займет месяца два, не меньше… минимум до конца лета», — сказал он «РИА Новости».

По его словам, кандидаты на полет приезжают на отбор в Россию по графику работы медкомиссии.

Также глава российской госкорпорации уточнил, что президент белорусской Национальной академии наук Владимир Гусаков отправил ему письмо с предложением для экспериментов на борту станции.

«Роскосмос» 21 июня сообщил, что Национальная академия наук Белоруссии прислала список из 29 кандидатов для полета на МКС, который запланирован осенью 2023 года на российском космическом корабле «Союз МС».

Ранее, 12 апреля, президент РФ Владимир Путин поручил организовать полет в космос на корабле РФ представителя Белоруссии.