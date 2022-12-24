The Washington Post заявила о разногласиях между Байденом и Зеленским

Взгляды президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского на будущее Украины существенно расходятся. Это стало очевидно во время встречи политиков в Вашингтоне, написал 22 декабря обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.

«Визит Зеленского в Вашингтон был военным саммитом. И, похоже, это закончилось разрывом между двумя союзниками в отношении их стратегий прекращения конфликта», — отметил автор статьи.

Журналист обратил внимание на то, что Зеленский во время своего выступления говорил об «абсолютной победе», такой же, которую обещал президент Франклин Рузвельт, когда США вступали во Вторую мировую войну. Причем президент Украины употребил это словосочетание 11 раз, в то время как Байден не использовал его ни разу, пообещав лишь дальнейшую поддержку Киеву.

«Этот конфликт наверняка не закончится полной ликвидацией военной мощи России, что объясняет, почему Байден активно сопротивляется риторике «полной победы», — отмечает Игнатиус.

Он добавил, что Байден опасается раскола НАТО из-за предоставления Украине чрезмерно мощного оружия. В этой связи президент США подчеркнул, что союзники по НАТО «не собираются воевать с Россией и не ждут третьей мировой войны».

Зеленский прибыл в Вашингтон 21 декабря, где провел переговоры с главой Белого дома и выступил перед американским конгрессом. Во время своего выступления он призвал США предоставить Киеву танки и самолеты, которые, по его словам, украинские военные смогут эффективно использовать без необходимости, чтобы рядом находились американские военнослужащие. В тот же день Зеленский сообщил, что договорился с Байденом о новом пакете военной помощи Украине, в состав которого войдет, в частности, поставка Киеву зенитных ракетных комплексов Patriot.

Это первая поездка украинского президента в Соединенные Штаты после начала спецоперации РФ. Целью своего визита он называл обсуждение двустороннего сотрудничества США и Украины.

Между тем, как написала на следующий день газета The Washington Post, задача Зеленского заключалась в том, чтобы убедить главу Белого дома и членов американского конгресса, что Киев способен одержать победу над Россией. В статье также отмечается, что визит украинского лидера в Вашингтон был в том числе «попыткой заручиться поддержкой скептически настроенных законодателей и других американцев перед началом долгих боев зимой».

В свою очередь ведущий Fox News Такер Карлсон указал на то, что визит Зеленского в США был направлен исключительно на выкачивание денег из экономики страны.

США и страны Запада усилили взаимодействие с Украиной на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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