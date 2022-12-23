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Ведущий Fox News Карлсон обвинил Зеленского в выкачивании денег из США

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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Ведущий Fox News Такер Карлсон обвинил президента Украины Владимира Зеленского в выкачивании денег из США. Свое мнение о выступлении украинского лидера в конгрессе США Такер высказал в эфире телеканала 21 декабря.

«Сегодня в Белый дом приехал президент Украины, одетый как менеджер стриптиз-клуба, и начал требовать деньги. Удивительно, но его никто не выгнал», — отметил Карлсон.

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По его словам, Вашингтон хочет показать, что выполняет каждое требование украинского лидера, якобы не замечая, что при этом жертвует благополучием собственного населения, что является весьма «унизительным сценарием» для США, и состоявшийся визит Зеленского это подтверждает.

«Смысл приглашения Зеленского в конгресс был в том, чтобы заискивать перед менеджером украинского стриптиз-клуба и вручать ему еще миллиарды долларов из нашей собственной рушащейся экономики. Трудно, на самом деле невозможно представить более унизительного сценария для США», — сказал ведущий.

Карлсон также высказал мнение, что истинной целью Зеленского является не прекращение конфликта на Украине, а смена власти в РФ.

«Зеленский требует смены режима в России, как в Ираке и Ливии, а также в длинном списке других государств. Только на этот раз в самом сердце евразийского континента, по соседству со всем цивилизованным миром. Это то, к чему неоднократно призывал Зеленский, и каждый доллар, который мы ему отправляем, идет на это», — заявил ведущий.

22 декабря журналист Брэдли Девлин в статье для американского издания The American Conservative упрекнул Зеленского в неблагодарности Вашингтону за «рождественский подарок», отметив, что президенту Украины нужно помнить, что без миллиардов долларов американских налогоплательщиков всё его правительство станет неплатежеспособным.

Он также назвал спектаклем выступление Зеленского перед конгрессом США с целью «надавить на сочувствие» конгрессменов для выделения очередной помощи Украине.

21 декабря Зеленский в рамках своего официального визита в США прибыл в Вашингтон. Он встретился с американским президентом Джо Байденом и провел с ним личные переговоры, в ходе которых последний подтвердил готовность усилить возможности Украины по самообороне.

Так, в ходе встречи Байден заявил, что США выделят новый пакет срочной гуманитарной помощи Украине на сумму $374 млн. Также он подписал меморандум об очередном пакете военной помощи Киеву.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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