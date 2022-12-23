WP указала на попытки Зеленского убедить США в способности Киева победить

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США пытался убедить главу Белого дома Джо Байдена и членов американского конгресса в том, что Киев способен одержать победу над Россией. На это указывается в материале газеты The Washington Post (WP) 22 декабря.

В статье отмечается, что визит украинского лидера в Вашингтон был, в том числе, «попыткой заручиться поддержкой скептически настроенных законодателей и других американцев перед началом долгих боев зимой».

Авторы обратили внимание, что Зеленский, выступая с просьбой увеличения финансирования Киева, делал акцент на то, что Украина находится на передовой в борьбе с Россией.

«Зеленский призвал к большей американской помощи, указав, что конфликт на Украине превращается в мрачное состязание в экономической и военной выносливости», — описали смысл выступления украинского лидера авторы материала.

22 декабря журналист Брэдли Девлин в статье для американского издания The American Conservative упрекнул Зеленского в неблагодарности Вашингтону за «рождественский подарок», отметив, что президенту Украины нужно помнить, что без миллиардов долларов американских налогоплательщиков всё его правительство станет неплатежеспособным.

Днем ранее ведущий Fox News Такер Карлсон указал на то, что визит Зеленского в США был направлен исключительно на выкачивание денег из экономики страны.

21 декабря Зеленский во время выступления перед американским конгрессом призвал США предоставить Киеву танки и самолеты, которые, по его словам, украинские военные смогут эффективно использовать без необходимости, чтобы рядом находились американские военнослужащие.

В тот же день он в рамках своего официального визита в Вашингтон заявил, что договорился со своим американским коллегой Джо Байденом о новом пакете военной помощи Украине, в состав которого войдет, в частности, поставка Киеву зенитных ракетных комплексов Patriot.

США и страны Запада усилили взаимодействие с Украиной на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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