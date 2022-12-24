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Театр в Милане планирует прервать показ балета с участием Полунина

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Фото: Corriere della Sera
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Миланский театр Арчимбольди сообщил, что готовится к приостановке показов драматического балета «Распутин» с участием российского танцора Сергея Полунина. Об этом 23 декабря сообщила газета Corriere della Sera.

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«Веря в свободу выражения и аполитичность искусства, руководство Театра Арчимбольди в эти дни работает над приостановкой показов драматического балета «Распутин» с участием танцора Сергея Полунина», — приводит издание сообщение театра.

Директор театра Джанмарио Лонгони признался, что постановку могут и вовсе отменить, такая возможность рассматривается. По его словам, сотрудникам театра уже поступают угрозы. Он сообщил, что за последнюю неделю театр получил сотни гневных сообщений в социальных сетях и на электронную почту.

Отмечается, что танцор должен был выйти на сцену 28 и 29 января 2023 года.

По информации издания, причиной возможной отмены показа может послужить политическая позиция Полунина.

Ранее, 8 декабря, несмотря на призывы Украины запретить оперу «Борис Годунов», произведение Модеста Мусоргского открыло новый сезон миланского театра Ла Скала. Главную партию исполнил российский бас Ильдар Абдразаков.

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