Миланский театр «Ла Скала» открыл сезон оперой «Борис Годунов»
Несмотря на призывы Украины запретить оперу «Борис Годунов», произведение Модеста Мусоргского открывает новый сезон миланского театра «Ла Скала». Прямую трансляцию мероприятия ведут телеканалы Rai1 и Rai3.
Открытие нового сезона всемирно известного театра является одним из важнейших событий в музыкальной жизни Италии. Публика услышит оперу «Борис Годунов» в постановке датского режиссера Каспера Хольтена. За дирижерским пультом — главный дирижер театра Риккардо Шайи. Главную партию исполнит российский бас Ильдар Абдразаков.
О решении открыть очередной театральный сезон оперой Мусоргского руководство театра объявило в июне. Как напомнил главный дирижер театра Шайи, итальянская премьера произведения состоялась в 1909 году именно в «Ла Скала», партию Бориса Годунова тогда исполнил великий певец Федор Шаляпин.
Сообщается, что генеральный консул Украины в Милане Андрей Картыш в ноябре обратился к руководству города и театра с призывом не открывать новый сезон оперой Мусоргского. По его словам, украинская община в Италии была разочарована из-за решения «Ла Скала». Дипломат утверждает, что Россия якобы использует культуру «для придания веса утверждению о своем величии и могуществе».
Также украинская община провела пикет рядом со зданием «Ла Скала» против постановки оперы российского композитора.
Премьер-министр страны Джорджа Мелони и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которые посетили открытие сезона, перед началом представления выступили в защиту «Бориса Годунова».
«У нас нет ничего против русского народа, русской истории, русской культуры», — заявила итальянский премьер.
Ранее, 12 ноября, Риккардо Шайи заявил, что отмена оперы композитора Модеста Мусоргского «Борис Годунов», к которой призвал генконсул Украины в Милане Андрей Картыш, означала бы наказание культуры. Он добавил, что искусство не должно расплачиваться за происходящее в мире.
В ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай» 27 октября президент РФ Владимир Путин заявил о невозможности «отменить» российскую культуру. История расставит всё по местам и отменит не величайших гениев культуры, а тех, кто решил, что сам расставит всё на свои места, отметил он.