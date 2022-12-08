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Миланский театр «Ла Скала» открыл сезон оперой «Борис Годунов»

Новый сезон театра «Ла Скала» открылся оперой Мусоргского «Борис Годунов»
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Фото: raiplay.it
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Несмотря на призывы Украины запретить оперу «Борис Годунов», произведение Модеста Мусоргского открывает новый сезон миланского театра «Ла Скала». Прямую трансляцию мероприятия ведут телеканалы Rai1 и Rai3.

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Открытие нового сезона всемирно известного театра является одним из важнейших событий в музыкальной жизни Италии. Публика услышит оперу «Борис Годунов» в постановке датского режиссера Каспера Хольтена. За дирижерским пультом — главный дирижер театра Риккардо Шайи. Главную партию исполнит российский бас Ильдар Абдразаков.

О решении открыть очередной театральный сезон оперой Мусоргского руководство театра объявило в июне. Как напомнил главный дирижер театра Шайи, итальянская премьера произведения состоялась в 1909 году именно в «Ла Скала», партию Бориса Годунова тогда исполнил великий певец Федор Шаляпин.

Сообщается, что генеральный консул Украины в Милане Андрей Картыш в ноябре обратился к руководству города и театра с призывом не открывать новый сезон оперой Мусоргского. По его словам, украинская община в Италии была разочарована из-за решения «Ла Скала». Дипломат утверждает, что Россия якобы использует культуру «для придания веса утверждению о своем величии и могуществе».

Также украинская община провела пикет рядом со зданием «Ла Скала» против постановки оперы российского композитора.

Премьер-министр страны Джорджа Мелони и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которые посетили открытие сезона, перед началом представления выступили в защиту «Бориса Годунова».

«У нас нет ничего против русского народа, русской истории, русской культуры», — заявила итальянский премьер.

Ранее, 12 ноября, Риккардо Шайи заявил, что отмена оперы композитора Модеста Мусоргского «Борис Годунов», к которой призвал генконсул Украины в Милане Андрей Картыш, означала бы наказание культуры. Он добавил, что искусство не должно расплачиваться за происходящее в мире.

В ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай» 27 октября президент РФ Владимир Путин заявил о невозможности «отменить» российскую культуру. История расставит всё по местам и отменит не величайших гениев культуры, а тех, кто решил, что сам расставит всё на свои места, отметил он.

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