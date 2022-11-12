В Ла Скала оценили призыв Украины отменить оперу Мусоргского

Отмена оперы композитора Модеста Мусоргского «Борис Годунов», к которой призвал генконсул Украины в Милане Андрей Картыш, означала бы наказание культуры. Об этом в ходе пресс-конференции 12 ноября заявил музыкальный директор миланского театра Ла Скала Риккардо Шайи.

«Идея состоит в том, чтобы объединить «Макбет» с «Борисом», связав их со злоупотреблением властью, которое поглощает и приводит к безумию. Мы хотим отменить Шекспира?» — поинтересовался директор театра.

Он добавил, что искусство не должно расплачиваться за происходящее в мире.

Газета Corriere della Sera, в свою очередь, отметила, что призыв украинского консула в театре в целом сочли неприемлемым.

Оперой «Борис Годунов» 12 ноября откроется сезон в Ла Скала, в январе на сцене прозвучат произведения Петра Чайковского, а затем состоится концерт в память Сергея Прокофьева, отметил Риккардо Шайи.

В конце октября в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай» президент РФ Владимир Путин заявил о невозможности «отменить» российскую культуру. История расставит всё по местам и отменит не величайших гениев культуры, а тех, кто решил, что сам расставит всё на свои места, отметил он.