Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Елки 9» 12+

Режиссеры: Александра Лупашко, Сергей Наумов. В ролях: Евгений Кулик, Федор Добронравов, Алексей Серебряков, Елена Валюшкина, Ян Цапник, Александр Баширов, Виктория Агалакова, Григорий Калинин, Михаил Орлов, Елена Захарова

Фото: студия Bazelevs

За считаные часы до праздника все с замиранием сердца надеются на чудо. Вся деревня Глухарево готовится с размахом встречать зарубежную кинозвезду. В Тюмени домохозяйке и будущей блогерше необходимо выиграть пари с мужем. В Екатеринбурге влюбленный ролевик разрывается между семейным счастьем и эпическими приключениями. В Санкт-Петербурге девушка вместе с долгожданным предложением руки и сердца узнает, что ее жених был мошенником.

С 1 декабря в прокате

«Омут» 18+

Режиссер: Денис Крючков. В ролях: Алена Митрошина, Вольфганг Черни, Вячеслав Чепурченко, Виктория Скицкая, Екатерина Соломатина, Максим Ханжов, Александр Шейн, Гермес Зайготт, Екатерина Сулименко

Фото: insidepromotion.ru

Красавица Люба на грани нервного срыва. Ее отношения с мужем зашли в тупик — женщина устала терпеть издевательства и оскорбления, но не может найти силы уйти. Вместе с подругами Люба отправляется на ретрит в российскую глубинку, где шаманы проводят тайные ритуалы, чтобы помочь подопечным взглянуть в глаза своим страхам.

С 1 декабря в прокате

«Я буду жить» 16+

Режиссер: Эдуард Бордуков. В ролях: Евгения Дмитриева, Владимир Симонов, Сергей Ланбамин, Анна Старшенбаум, Андрей Мартынов

Фото: KION

Премьера жизнеутверждающей комедии об Алле, которая большую часть жизни посвятила двум бывшим мужьям, сыну и дочери. Когда-то она работала учительницей, сейчас зарабатывает частными занятиями. Алла содержит детей и мужей. Близкие каждый день приходят к ней на обед, совершенно не интересуясь самой хозяйкой. В один из таких «семейных обедов» Алла чуть не умирает, подавившись картошкой, но близкие этого даже не замечают.

Со 2 декабря на KION

«На ощупь» 16+

Режиссер: Антон Мусс. В ролях: Дмитрий Нагиев, Владислав Ценев, Михаил Горевой, Михаил Евланов, Дарья Войновская

Фото: Централ Партнершип

Триллер с Дмитрием Нагиевым в главной роли. У Виктора проблемы — с сыном, с работой, с совестью. Единственный выход — сбежать в свой уединенный загородный дом. Но там, посреди нигде, ему предстоит еще более суровое испытание: из-за несчастного случая на охоте мужчина теряет зрение. Теперь Виктор должен не просто выжить в диком лесу, полном опасностей, но и противостоять собственным страхам и одиночеству.

С 1 декабря в прокате

«Замерзшие» 18+

Режиссер: Адильхан Ержанов. В ролях: Артем Быстров, Лена Тронина, Владимир Канухин, Даниил Воробьев, Максим Карушев, Кирилл Полухин, Лукерья Ильяшенко

Фото: Okko

Полиция находит обледенелый труп голой женщины — это жена старшего следователя Евгения. Впав в ярость и не заботясь о законности методов, герой начинает настоящую охоту за убийцей. Влюбленная в него напарница пытается подавить в нем жажду мести, но тот не принимает помощь. В итоге убийства в городке продолжаются, а Евгения отстраняют от службы.

С 1 декабря в ivi и Okko

Театр

«Нянины сказки» 12+

Режиссер: Гульназ Балпеисова. В ролях: Елена Камбурова, Лада Марис, Елена Веремеенко, Анна Комова, Евгения Курова, Алена Парфенова, Евгений Астафуров, Роман Калькаев, Евгений Вальц

Фото: Театр Камбуровой

Премьера спектакля, в котором причудливо переплетается несколько сказок Пушкина и Андерсена. Сказочница Арина Родионовна (Елена Камбурова) словно примеряет на себя маску другой пушкинской героини — ироничной и опасной Пиковой дамы. Няня здесь вершительница судеб и кукловод, по щелчку пальцев которой сказочные персонажи оживают или замирают, поют оперные арии или танцуют танго.

3 и 4 декабря, 19:00, Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой

«Она» 18+

Режиссер: Георгий Исаакян. В ролях: Анастасия Светлова, Андрей Кузичев, Вера Азикова, Мария Фомичева, Александра Антошина, Мария Юрковская, Мария Деева, Анна Малькина, Альбина Файрузова

Фото: Театр имени Наталии Сац

Премьера компьютерной драмы по мотивам сценария Спайка Джонза. «Она» — операционная система. Это вторая часть футуристической трилогии «Я, робот», где впервые на музыкальной сцене использованы новейшие научные разработки и технологии современного мира. Трилогия посвящена теме взаимоотношений человека и искусственного интеллекта.

3, 4 и 5 декабря, 19:00, Театр имени Наталии Сац

«Тартюф» 16+

Режиссер: Александр Кузин. В ролях: Елена Лазарева, Владимир Сапрыкин, Наталия Прокопенко, Владимир Морякин, Ольга Жукова, Максим Горюшкин

Фото: urokirezhissury.ru

Самарский академический театр драмы им. М. Горького привез в Москву на фестиваль «Уроки режиссуры» ту самую интерпретацию классики, о которой многие мечтают — с роскошными костюмами, поражающими воображение декорациями и блестящими актерами. Комедия Мольера о хитроумном интригане и фальшивом святоше Тартюфе. Он проник в семью разбогатевшего буржуа Оргона, у которого вдруг возникла потребность «подумать о душе». Постепенно приторные речи захватывают мысли и сердце толстосума, вытесняя оттуда любовь к родным и заставляя забыть об осторожности.

5 декабря, 19:00, РАМТ

Выставки

«Герои и подвиги» 6+

Фото: Российское военно-историческое общество

На бульваре у метро «Кропоткинская» представят в фотографиях подвиги 33 героев, среди которых: легендарная «Корса» — командир реактивного артиллерийского дивизиона из ДНР Ольга Качура, бойцы и командиры подразделений специального назначения, экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 из Приморья, героические морские пехотинцы, офицеры подразделений Воздушно-десантных войск, летчики-асы, герои 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригады Северного флота и многие другие. Выставку подготовило Российское военно-историческое общество при участии Минобороны РФ

Со 2 декабря, Гоголевский бульвар

«Капитаны будущего: Terra Futura» 6+

Фото: «Капитаны будущего: Terra Futura»

Выставка-игра, где рождаются мечты. Гостей ждут интерактивные аттракционы, стены-комиксы, мечтательная комната, эволюция транспорта и передовые технологии РЖД, полномасштабный космический центр управления полетами и настоящая горка высотой более 3 м. В 10 интерактивных зонах выставки эволюция разных сфер нашей жизни: коммуникаций, еды и одежды, энергии, транспорта, архитектуры и даже космоса. Каждый путешественник во времени получит умный браслет капитана, который прислушивается к мечтам своего владельца и определяет идеальную планету для его жизни. Нужно только честно ответить на вопросы и дойти до самого конца выставки.

До 11 декабря, ВДНХ, павильон «Карелия»

«Без границ. Художники Донбасса» 12+

Фото: TAVRIDA.ART

Выставка молодых художников из Луганской и Донецкой народных республик. Проект дал им возможность через искусство поделиться с обществом своим восприятием происходящих событий. На выставке можно увидеть жизнь в самых разных ее проявлениях: более темные работы ассоциируются с ужасом военного времени, разрушенными домами и состоянием опустошенности, а рядом с ними располагаются яркие и светлые холсты — это воплощение веры в наступление мирного времени, продолжения жизни и процветания творчества.

С 5 по 22 декабря, ЦВЗ «Манеж»

Концерты

«Кинотеатр Эдуарда Артемьева» 12+

Фото: личный архив

Юбилейный гала-концерт легендарного композитора Эдуарда Артемьева, 30 ноября отметившего свое 85-летие. Он написал музыку более чем к 200 художественным фильмам. Поздравлять юбиляра соберутся звезды российской сцены, известные артисты и музыканты современности. Среди них — Никита Михалков, Лариса Долина, Дима Билан, SHAMAN, Альбина Шагимуратова, Дмитрий Корчак, Алексей Татаринцев, Вероника Джиоева, Иван Бессонов, Матвей Блюмин и другие. Ведущими вечера станут Вадим и Игорь Верники.

3 декабря, 19:00, Государственный Кремлевский дворец

Юбилейный вечер к 85-летию культурного центра ЗИЛ 12+

Фото: архив Фидель Кастро в ЗИЛе, 1963 год

Программу праздника подсказало само пространство — ЗИЛ через искусство расскажет о своей миссии и истории, соединив музыку, танец, звук, видео-арт, театр, инсталляции и перформансы. На главном входе гостей встретит художественная проекция от Ивана Никича-Криличевского, источником вдохновения стала архитектура ЗИЛа. В зимнем саду зрители познакомятся с создателями дворца, братьями-конструктивистами Весниными. Хор русской песни «Симонова слобода» и ансамбля «Ожерелье» подготовили свою программу. Также зрители смогут погрузиться в волшебную новогоднюю атмосферу фильма «Чародеи», съемки которого 40 лет назад проходили именно здесь.

5 декабря, 18:00, культурный центр ЗИЛ

«Безумные танцы с Фабио Мастранджело» 6+

Фото: пресс-служба «Русской филармонии»

Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» представляет шоу «Безумные танцы». В концерте прозвучат мировые хиты — «Либертанго», мамбо, чардаш, «Танец с саблями», сиртаки, канкан, «Танец льда и пламени» из культового сериала «Игра престолов». В программе участвуют: солистка Большого театра Дарья Зыкова, виртуоз-бандонеонист Иван Таланин, Трио балалаек — Константин Захарато, Александр Николайчук и Алексей Вродливец, танцоры Инна Свечникова и Николай Пантюхин. За дирижерским пультом весь вечер Фабио Мастранджело.

4 декабря, 19:00, Государственный Кремлевский дворец

«Данте» 12+

Фото: poluninshow.ru

Новый балет с участием звезды мировой сцены Сергея Полунина. Он представит свое видение «Божественной комедии» Данте Алигьери. Спектакль мультимедийный — атмосфера создается благодаря оригинально написанной музыке, визуальным эффектам и сценографии. Хореография Росса Фредди Рэя. Создатели обещают, что зрители, как и герой, пройдут через страдания Ада, затем попадут в величественное монументальное Чистилище, в котором почувствуется состояние потерянности, меланхолии и поиска нового пути, а в финале — в новую вселенную, в концептуальный Рай, где герой находит свет и себя.

7 декабря, 20:00, Crocus City Hall

«Скупой рыцарь» 6+

Фото: mosconsv.ru

Произведение Рахманинова исполнят в рамках проекта «Возрождение русской оперной классики». Постановка приурочена к 150-летию композитора. Незаслуженно забытый шедевр представят Камерный оркестр Московской консерватории под управлением народного артиста РФ Феликса Коробова, а также приглашенные солисты: Анджей Белецкий (баритон), Всеволод Гривнов (тенор), Станислав Ли (баритон), Максим Пастер (тенор), Михаил Головушкин (бас). Автор идеи и художественный руководитель проекта — Ирина Скворцова.

6 декабря, 19:00, Московская консерватория, Рахманиновский зал

Трибьют «Иванушки International» 16+

Фото: TAVRIDA.ART

Шоу резидентов «Легенда Тавриды — Игорь Матвиенко. Трибьют «Иванушки Int.» — постановка с участием молодых артистов и звезд российской эстрады. Вместе они исполнят кавер-версии хитов группы «Иванушки». На сцену выйдут группы «Корни» и «Фабрика», Александр Иванов и группа «Рондо». Кульминацией программы станет выход на сцену самих «Иванушек International». Чтобы получить бесплатный билет, нужно до 1 декабря зарегистрироваться на сайте проекта.

6 декабря, 20:00, ЦВЗ «Манеж»

Фестивали и премии

I Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний» 16+

Фото: Кинокомпания CTB Кадр из фильма «Клипмейкеры», который будет представлен на фестивале

«Зимний» впервые пройдет в Москве. Председателем жюри выступит режиссер и сценарист Алексей Герман, также в числе судьей — актриса Елена Лядова, писатель, поэт и драматург Дмитрий Данилов, актер Никита Тарасов и оператор, сценарист Владимир Климов. Им предстоит выбрать лучших среди режиссеров, сценаристов, актеров и актрис, решить, какой фильм получит главный приз. Откроется смотр московской премьерой документальной картины Любови Аркус «Балабанов. Колокольня. Реквием».

Со 2 по 8 декабря, кинотеатр «Художественный»

Премия «Событие года» 16+

Фото: Премия «Событие года»

В десятый раз прозвучат имена лауреатов премии «Событие года» за достижения в области кино и телевидения. Торжественная церемония собирает весь цвет профессионального сообщества и определяет, в каком направлении развивается кинематограф, оценивает самые смелые и яркие проекты. Премию получат лучшие актер и актриса, «Открытие года», «Телеперсона», мэтр профессии и самый громкий кино- или телепроект.

1 декабря, 19:00, «Иллюзион»

IX Рождественский фестиваль «Адвент» 12+

Фото: предоставлено пресс-службой фонда Collegium Musicum

Фестиваль откроют вечером 1 декабря. На нем прозвучат два важнейших произведения XIX века, обращенные к ключевым моментам истории лютеранской церкви, — симфония №5 «Реформационная» и симфония-кантата Lobgesang («Хвалебная песнь») Феликса Мендельсона. Исполнители: Государственный академический симфонический оркестр России им. Е.Ф. Светланова, Государственный академический русский хор им. А.В. Свешникова; дирижер — Олег Романенко.

С 1 по 25 декабря, Кафедральный собор Петра и Павла

«Арт.Молодость» 12+

Фото: TAVRIDA.ART

Арт-кластер «Таврида» познакомит московскую публику с работами перспективных российских творцов. Цель этой ярмарки-выставки — поддержать локальные бренды и обратить внимание людей на аутентичность и многогранность молодого российского искусства и дизайна. Событие объединит на одной площадке модельеров, художников и авторов.

С 5 по 22 декабря, ЦВЗ «Манеж»