Глава МИД Ирана заявил о готовности Тегерана к восстановлению СВПД

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян 23 декабря заявил, что Тегеран открыт для заключения соглашения по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«На встрече с (главой внешнеполитической службы Евросоюза. — Ред.) Жозепом Боррелем мы договорились о заключительных шагах по (восстановлению. — Ред.) соглашения. Окно возможности для сделки с Ираном открыто, но не навсегда», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Боррель и Абдоллахиян провели встречу 20 декабря на полях второй Багдадской конференции по сотрудничеству и партнерству, которая проходила в Иордании. Стороны договорились поддерживать коммуникации на фоне ухудшения отношений между Ираном и Евросоюзом.

Ранее, 20 декабря, глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Иран своими действиями уничтожил возможности быстро вернуться к выполнению СВПД по ядерной программе страны. По его словам, в сентябре все стороны были готовы и согласны восстановить соглашение, кроме Тегерана.

Тогда же президент США Джо Байден заявил в кулуарах предвыборного митинга, что в настоящий момент ядерная сделка с Ираном «мертва». В то же время американский лидер в разговоре с избирательницей добавил, что Вашингтон не будет открыто заявлять об этом, потому что это «длинная история».

19 декабря постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности организации подчеркнул, что в настоящий момент нет непреодолимых препятствий для восстановления СВПД в отношении ядерной программы Ирана, и очень важно не потерять наработанный прогресс.

Более того, Небензя напомнил, что США вышли из СВПД в одностороннем порядке. Он заявил, что от действий стран Запада и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша создается впечатление, будто они пытаются «заретушировать» этот момент.

В этот же день постоянный представитель Ирана при ООН Амид Саид Иравани заявил, что Иран готов как можно скорее провести встречу на уровне министерств и обсудить восстановление СВПД. Дипломат подчеркнул, что «сейчас мяч на стороне США».

Постпред США в ООН Роберт Вуд, в свою очередь, ответил, что инициатива сейчас находится на стороне Ирана, поскольку тот, по его словам, отверг все компромиссные предложения.

Договор СВПД заключили в 2015 году. Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

В 2022 году стороны вновь предпринимают попытки вернуться к переговорам по СВПД.