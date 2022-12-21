Госдеп возложил ответственность за непринятие СВПД на Иран

Иран своими действиями уничтожил возможности быстро вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе страны. Такое заявление 20 декабря сделал глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга.

«Безусловно, Иран убил возможность быстрого взаимного возвращения [Вашингтона и Тегерана] к соблюдению СВПД. Они убили эту возможность совсем недавно, в сентябре», ― сказал Прайс журналистам.

Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в сентябре все стороны были готовы и согласны восстановить соглашение, кроме Ирана.

Ранее в этот день президент США Джо Байден заявил в кулуарах предвыборного митинга, что в настоящий момент ядерная сделка с Ираном «мертва». В то же время американский лидер в разговоре с избирательницей добавил, что Вашингтон не будет открыто заявлять об этом, потому что это «длинная история».

Днем ранее, 19 декабря, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности организации подчеркнул, что в настоящий момент нет непреодолимых препятствий для восстановления СВПД в отношении ядерной программы Ирана и очень важно не потерять наработанный прогресс.

Более того, Небензя напомнил, что США вышли из СВПД в одностороннем порядке. Он заявил, что от действий стран Запада и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша создается впечатление, будто они пытаются «заретушировать» этот момент.

В этот же день постоянный представитель Ирана при ООН Амид Саид Иравани заявил, что Иран готов как можно скорее провести встречу на уровне министерств и обсудить восстановление СВПД. Дипломат подчеркнул, что «сейчас мяч на стороне США».

Постпред США в ООН Роберт Вуд в свою очередь ответил, что инициатива сейчас находится на стороне Ирана, поскольку тот, по его словам, отверг все компромиссные предложения.

СВПД заключили в 2015 году. Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

В 2022 году стороны вновь начали предпринимать попытки вернуться к переговорам по СВПД.