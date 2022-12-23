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Колосков рассказал о сомнениях в необходимости перехода РФС в АФК
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Колосков рассказал о сомнениях в необходимости перехода РФС в АФК

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал в пятницу, 23 декабря, перенос обсуждения о переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

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«Ожидаемое решение, я не предполагал, что сегодня будет принято какое-то окончательное решение, потому что обсуждался вопрос развития футбола на ближайшие десятилетия. Конечно, многие выступали, у каждого были свои аргументы, какие-то сомнения высказывались», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам Колоскова, у него есть сомнения насчет перехода в АФК, но он поддержит любое решение РФС.

«Мои сомнения следующие: у нас нет никакой гарантии, что нас в азиатской конфедерации примут. Там должен пройти конгресс, который должен собрать 50% голосов плюс один, не факт, что это может быть. Мы можем оказаться и вне УЕФА, и вне азиатской конфедерации. Второе: все забывают, что на нас санкции не только УЕФА, но и ФИФА, поэтому даже если мы в Азию перейдем, то не сможем участвовать в отборочных играх к ЧМ-2026 года», — сказал почетный президент РФС.

Он отметил, что при переходе из конфедерации в конфедерацию переходят не только первые сборные команды и клубы, а весь футбол. При этом он усомнился, что у российских команд есть интерес играть с командами из Средней Азии. Эту тему требуется изучить, заключил он.

Ранее в этот день исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) не принял решения о возможности перехода в Азиатскую конфедерацию футбола, отложив его до следующей недели, когда пройдет еще одно обсуждение.

Президент РФС Александр Дюков заявил, что решение о выходе РФС из Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и переход в АФК примет исполком организации на последнем в этом году заседании 27 декабря, сообщает телеканал «360».

Он отметил, что переход в Азию окажет большое влияние на развитие российского футбола в ближайшие 10 лет, передает НСН.

Азиатская конфедерация футбола — главная футбольная организация в азиатском регионе и Австралии.

О возможности перейти в азиатскую конфедерацию в РФС заявили 27 ноября.

До этого, в конце октября, УЕФА выплатил России компенсацию за отмену финала Лиги чемпионов, который должен был пройти в Санкт-Петербурге, однако позже его перенесли во Францию.

В мае в УЕФА отклонили заявку России на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 или 2032 года.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ по защите Донбасса. Также сборная России по футболу была отстранена от участия на ЧМ-2022 и Евро-2024.

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