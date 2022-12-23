Исполком РФС отложил решение о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола

Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) не принял решения о возможности перехода в Азиатскую конфедерацию футбола, отложив его до следующей недели, когда пройдет еще одно обсуждение. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщил журналистам член исполкома и советник президента РФС Игорь Каменской.

«По Азии взяли тайм-аут, думаю, до середины следующей недели. Будет еще одно обсуждение. Будет ли там принято окончательное решение? Думаю, исполком поручит руководству проработать этот вариант!» — отметил Каменской.

Азиатская конфедерация футбола — главная футбольная организация в азиатском регионе и Австралии.

О возможности перейти в азиатскую конфедерацию в РФС заявили 27 ноября.

До этого, в конце октября, УЕФА выплатил России компенсацию за отмену финала Лиги чемпионов, который должен был пройти в Санкт-Петербурге, однако позже его перенесли во Францию.

В мае в УЕФА отклонили заявку России на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 или 2032 года.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ по защите Донбасса. Также сборная России по футболу была отстранена от участия на ЧМ-2022 и на Евро-2024.