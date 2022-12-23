Врач объяснил спад заболеваемости гриппом в Москве

Врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков 23 декабря рассказал «Известиям», с чем связан спад заболеваемости гриппом в Москве.

«Грипп — острозаразная инфекция с высоким индексом контагиозности. Если вирус попадает в школьный класс или группу детского сада, заболевает сразу много детей. Если в коллективе кто-то не был привит, то происходит быстрая вспышка заболеваемости и затем быстрый спад, так как формируется коллективный иммунитет. К тому же взрослые прививались, и от гриппа в том числе, и имеют иммунологическую память», — сказал он.

Также, отметил врач, некоторые случаи заболевания у взрослых не фиксировали, так как они часто лечатся самостоятельно, не обращаясь к медработникам.

«Это также может влиять на статистику. Если заболевает ребенок, то к врачу обращаются в большинстве случаев, взрослые же идут в клинику, только если совсем плохо. В основном они стараются отлежаться дома, особенно если есть возможность работать удаленно и не брать больничный», — пояснил Поздняков.

Ранее в этот день заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве идет спад заболеваемости гриппом. По ее словам, еще в начале ноября был замечен рост заболеваемости среди детей. Было определено, что его вызвал сильно мутировавший свиной грипп, после чего была налажена работа по борьбе с ним.

При этом 21 декабря столичный Роспотребнадзор рекомендовал жителям Москвы носить маски в общественных местах для профилактики заболеваемости гриппом и ОРВИ. Однако отмечалось, что эпидемиологическая ситуация в городе стабилизируется.

Днем ранее врач-инфекционист Поздняков рассказал, что не рекомендуется делать при лечении гриппа. Так, не следует принимать антибиотики с первого дня болезни. Этим можно навредить нормальной флоре, а патогенная останется. Кроме того, нельзя пытаться лечить грипп народными методами, например крепким алкоголем. Это может вызвать обезвоживание, которое повышает риск сосудистого спазма.