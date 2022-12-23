Шойгу сообщил об увеличении гособоронзаказа по линии «Калашникова» в 2023 году

Гособоронзаказ (ГОЗ) по линии концерна «Калашников» в наступающем 2023 году будет существенно увеличен. Об этом 23 декабря сообщило Министерство обороны РФ по итогам встречи главы ведомства Сергея Шойгу и руководителя концерна Владимира Лепина.

«Министр обратил внимание гендиректора «Калашникова», что в следующем году гособоронзаказ по линии концерна будет значительно увеличен», — заявили в военном ведомстве.

Руководитель концерна Владимир Лепин также доложил министру, что гособоронзаказ 2022 года предприятия выполнили в полном объеме. В следующем году он пообещал исполнить работу не менее результативно.

«Шойгу уточнил у главы концерна, касается ли это всей номенклатуры производимых изделий. Лепин подтвердил, что ГОЗ выполнен и по стрелковому оружию, и по высокоточным боеприпасам», — проинформировало Минобороны.

Министру обороны на встрече также показали новейшие модели автоматов и снайперских винтовок, высокоточные боеприпасы и переносные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), которые выпускает концерн «Калашников».

Ранее, 15 декабря, президент России Владимир Путин призвал скорректировать параметры развития военно-промышленного комплекса и государственного оборонного заказа. По его словам, затягивание льготного лизинга воздушных судов недопустимо.

В конце ноября министр обороны РФ заявил, что гособоронзаказ на 2022 год будет выполнен не менее чем на 99%. По его словам, в результате проведения специальной военной операции (СВО) на по защите Донбасса и частичной мобилизации в России требования к госзаказу выросли на всех уровнях контроля и исполнения.

23 ноября глава «Ростеха» Сергей Чемезов отмечал, что предприятия госкорпорации выпускают военную продукцию в рамках гособоронзаказа с опережением графика. Минобороны регулярно получает новые партии авиационной техники, бронетехники, артиллерийских систем, стрелкового оружия, экипировки и другую продукцию, добавил Чемезов.

20 сентября Путин потребовал в кратчайший период нарастить объемы и сократить сроки производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны. Предприятия ОПК должны в самые кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемой техники и вооружений в войска, отметил он.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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