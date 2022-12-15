Путин заявил о недопустимости формального подхода к развитию ВПК и гособоронзаказа

Президент России Владимир Путин 15 декабря призвал скорректировать параметры развития военно-промышленного комплекса и государственного оборонного заказа. По его словам, затягивание льготного лизинга воздушных судов недопустимо.

«Здесь недопустимо затягивание и формальный подход. Так мы договорились запустить с использованием средств Фонда национального благосостояния льготный лизинг воздушных судов и водного транспорта отечественного производства. К сожалению, до сих пор этот инструмент не заработал», — сообщил Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Комментируя это, президент напомнил правительству, что программы должны быть реализованы в полном объеме. Более того, средства на лизинг воздушных судов необходимо предоставить уже в текущем году, а водного транспорта — не позднее I квартала 2023 года.

В конце ноября министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что гособоронзаказ на 2022 год будет выполнен не менее чем на 99%. По его словам, в результате проведения специальной военной операции (СВО) на Украине и частичной мобилизации в России требования к госзаказу выросли на всех уровнях контроля и исполнения.

Он отметил, что в текущем году была оптимизирована реализация действующих и заключенных новых госконтрактов, а их авансирование обеспечено в полном объеме.

23 ноября глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что предприятия госкорпорации выпускают военную продукцию в рамках гособоронзаказа с опережением графика. Минобороны регулярно получает новые партии авиационной техники, бронетехники, артиллерийских систем, стрелкового оружия, экипировки и другую продукцию, добавил Чемезов.

20 сентября Путин потребовал в кратчайший период нарастить объемы и сократить сроки производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны. Предприятия ОПК должны в самые кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемой техники и вооружений в войска, отметил он.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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