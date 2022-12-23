Число желающих въехать в Россию немцев увеличилось вдвое за последнее время

Количество выдаваемых гражданам Германии российских виз увеличилось вдвое за последние два месяца, сообщили «Известям» в Министерстве иностранных дел РФ. На прошлой неделе губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в регион из-за высоких цен на коммунальные услуги начали приезжать жители Германии, чтобы перезимовать.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, в последние полтора месяца наблюдается заметное увеличение количества виз, выдаваемых гражданам Германии.

«С 1 по 15 ноября им было оформлено 1128 виз, с 16 по 30 ноября — 1825 виз, с 1 по 15 декабря — 2466 виз. При этом количество граждан Германии, указавших в визовых анкетах Калининградскую область в качестве маршрута следования, составило за те же периоды времени 355, 611 и 980 человек соответственно», — говорится в сообщении министерства.

Всего за период с 1 по 15 декабря иностранными гражданами было оформлено 25 303 визы, что на 1874 визы больше, чем за период с 1 по 15 ноября.

«При этом более 70% прироста общего количества выданных российских виз пришлось на граждан Германии, из них почти половина на тех, кто оформил визы для поездки в Калининградскую область», — добавили в МИДе.

При этом там подчеркнули, что увеличение количества поездок граждан Германии в Калининградскую область может быть больше указанных цифр, так как число выданных иностранцам виз не отражает в точности частоту их въездов в РФ: иностранцы могут пересекать границу России и по многократным визам, срок действия которых составляет до пяти лет.

«Известия» направили запрос в Пограничную службу ФСБ России.

Заявление о «перезимовке» немцев в Калининградской области Алиханов сделал 15 декабря.

«Соседи, кстати, удивительное дело, приезжают. Есть отдельные немцы, которые приезжают к нам перезимовать. С конкретным немцем был разговор. Мы спрашиваем: а вы что тут делаете. А он говорит: а мы к вам перезимовать», — сказал губернатор региона, добавив что так называемый энергетический туризм — это дополнительная возможность заработать для жителей Калининградской области, сдающих квартиры в аренду.

19 декабря страны ЕС согласовали потолок цен на газ на уровне €180 за 1 МВт·ч. Отмечается, что, выразив определенные опасения, решение поддержала в том числе и Германия, которая скептически относилась к данной инициативе. Известно, что данная мера начнет работать с 15 февраля.

9 декабря глава немецкого газового регулятора BNetzA Клаус Мюллер заявил, что домохозяйствам и компаниям в Германии следует полностью отключить отопление, чтобы сэкономить газ. По его мнению, ФРГ необходимо сократить потребление газа как минимум на 20%, чтобы компенсировать потерю российских поставок.

27 ноября немецкий журнал Der Spiegel написал, что новый год начнется для немцев с очередного повышения цен на электроэнергию и с индексации тарифов. В Кельне, например, счета взлетят почти на 130%. В ноябре 2022 года средняя цена уже превысила $0,4 за 1 кВт·ч. Причиной подорожания стал резкий рост стоимости газа.

О том, что Европу этой зимой ожидают значительные трудности на фоне ограничений поставок газа из РФ и роста цен, в начале сентября заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отмечал, что «Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами».

Ряд стран начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Президент России Владимир Путин еще в октябре заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам.