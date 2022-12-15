В Калининградскую область из-за высоких цен на коммунальные услуги начали приезжать жители Германии, чтобы перезимовать. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщил губернатор региона Антон Алиханов.

«Соседи, кстати, удивительное дело, приезжают. Есть отдельные немцы, которые приезжают к нам перезимовать. С конкретным немцем был разговор. Мы спрашиваем: а вы что тут делаете. А он говорит: а мы к вам перезимовать», — сказал Алиханов в интервью «РИА Новости».

По его словам, на немцах могут заработать жители региона, сдающие квартиры в аренду.

«Аренда квартиры, оплата ЖКХ за четыре месяца в Калининграде — это как один месяц где-то в Дюссельдорфе», — уточнил он.

При этом, как написал 27 ноября немецкий журнал Der Spiegel, новый год начнется для немцев с очередного повышения цен на электроэнергию и с индексации тарифов. В Кельне, например, счета взлетят почти на 130%. В ноябре 2022 года средняя цена уже превысила $0,4 за 1 кВт·ч. Причиной подорожания стал резкий рост стоимости газа.

О том, что Европу этой зимой ожидают значительные трудности на фоне ограничений поставок газа из РФ и роста цен, в начале сентября заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отмечал, что «Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами».

Ранее, в конце августа, обозреватель Мэри Дежевски в статье для издания The Nation спрогнозировала, что для европейцев предстоящая зима станет настоящим испытанием.

В том же месяце американское издание The Hill предположило, что этой зимой в Европе могут умереть сотни тысяч жителей из-за приверженности правительств стран зеленой энергетике, подчеркнув, что «смертельная зима — результат собственного энергетического эксперимента Европы».

Страны Запада решили сократить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации по защите Донбасса. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в европейских странах, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты. В апреле президент России Владимир Путин отметил, что отказ ряда стран Запада от партнерства с РФ, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде поднимаются и цены, и инфляция зашкаливает.

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