Новый год начнется для немцев с повышения цен на электроэнергию

Немцы столкнутся с ростом цен на электричество, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Поставщики перекладывают свои расходы на плечи потребителей. Поэтому для многих домохозяйств год начнется с индексации тарифов, передает телеканал «Известия». В Кельне, например, счета взлетят почти на 130%. В ноябре 2022 года средняя цена уже превысила $0,4 за 1 кВт·ч. Причиной подорожания называют резкий рост стоимости газа.

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