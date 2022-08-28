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The Nation назвало зиму испытанием для Европы

The Nation: зима станет испытаниев для стран Европы, которые поддерживают антироссийские санкции
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Фото: Global Look Press/dpa/Bernd Weißbrod
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Зима станет испытанием для стран Европы, которые поддерживают антироссийские санкции. Такое мнение выразила обозреватель Мэри Дежевски в статье для издания The Nation.

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«Однако теперь, когда близится осень, трудно не заметить, что приближается перекресток, который проверит границы единства Европы, а также ее дальнейшую поддержку Украины. Немногие готовы признать это, назвав вещи своими именами, но учитывая, что европейские страны сталкиваются либо с двузначной инфляцией, либо с перспективой нормирования потребления электроэнергии зимой — или с тем и другим сразу, — правительства оказываются перед крайне тяжелым выбором», — говорится в публикации 23 августа.

Кроме того, автор отмечает, что антироссийские санкции сыграли лишь хуже для европейских стран, так как «Россия смогла найти новые рынки сбыта».

«Если цель состояла в том, чтобы лишить Россию средств, это потерпело неудачу, и большая часть Европы теперь с нетерпением ждет холодной и дорогой зимы», — отметила она.

27 августа журнал The Economist признал устойчивость России перед санкциями Запада. Проведенный изданием анализ данных из самых разных источников показал, что дела в российской экономике идут лучше, чем предсказывали даже самые оптимистичные прогнозы, что стало возможным благодаря рекордным доходам от продажи углеводородов, снижению инфляции и грамотным действиям правительства страны для противодействия западным ограничениям.

17 августа агентство Bloomberg сообщило, что в случае прекращения поставок газа из РФ в Германию стране придется столкнуться с серьезной нехваткой энергоресурса на ближайшую зиму. По информации агентства, при таком исходе запасов хватит только на три месяца.

26 августа биржа ICE отчиталась о том, что цены на газ в Европе превысили $3500 за 1 тыс. куб. м. До этого исторический максимум был зафиксирован 7 марта, когда апрельский фьючерс торговался на уровне $3898 за 1 тыс. куб. м.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут цены, а инфляция зашкаливает.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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