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В Минпросвещения рассказали про создание нового учебника по истории

Глава Минпросвещения Кравцов: новый учебник по истории объединит два курса
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Новый школьный учебник объединит всеобщую и российскую историю. Об этом 23 декабря рассказал журналистам глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

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Он отметил, что пока предполагается создание линейки изданий для 5–6-х классов.

«У нас есть поручение президента рассмотреть на рабочей группе Госсовета этот вопрос об объединении курсов «Всеобщей истории» и «Истории России», поэтому мы сейчас будем объединять стандарт», — сказал Кравцов.

Министр добавил, что уже утверждена программа предмета. Школьный курс получит название «История» без разделения на всеобщую и российскую.

Глава Минпросвещения предположил, что новый учебник появится через год.

В начале декабря президент России Владимир Путин дал поручение проработать вопрос об объединении курсов для общего и среднего общего образования. Кравцов тогда сообщил, что подвиги российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, будут включены в учебники по истории.

Рабочую группу по созданию нового школьного учебника по истории возглавил помощник президента России, бывший министр культуры Владимир Мединский.

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