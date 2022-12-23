В Минпросвещения рассказали про создание нового учебника по истории
Новый школьный учебник объединит всеобщую и российскую историю. Об этом 23 декабря рассказал журналистам глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
Он отметил, что пока предполагается создание линейки изданий для 5–6-х классов.
«У нас есть поручение президента рассмотреть на рабочей группе Госсовета этот вопрос об объединении курсов «Всеобщей истории» и «Истории России», поэтому мы сейчас будем объединять стандарт», — сказал Кравцов.
Министр добавил, что уже утверждена программа предмета. Школьный курс получит название «История» без разделения на всеобщую и российскую.
Глава Минпросвещения предположил, что новый учебник появится через год.
В начале декабря президент России Владимир Путин дал поручение проработать вопрос об объединении курсов для общего и среднего общего образования. Кравцов тогда сообщил, что подвиги российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, будут включены в учебники по истории.
Рабочую группу по созданию нового школьного учебника по истории возглавил помощник президента России, бывший министр культуры Владимир Мединский.