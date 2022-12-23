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Новые учебники по истории представят через год

Глава Минпросвещения Кравцов сообщил, что новые учебники по истории представят через год
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Новый учебник истории, который объединит курсы «История России» и «Всеобщая история», должен появиться через год, об этом 22 декабря сообщил журналистам министр просвещения Сергей Кравцов.

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К февралю 2023 года появятся первые проекты нового курса, отметил министр.

«На создание курса я закладываю год, но не исключаю, что он будет готов раньше», — добавил Кравцов.

Рабочая группа по объединению курсов приступит к работе в начале года, ее возглавил Владимир Мединский. Группа назовет состав авторов, список объявят в январе после достижения с ними договоренностей, заключил министр.

Президент РФ Владимир Путин 7 декабря дал министерству, межведомственной комиссии по историческому просвещению, Российскому историческому обществу и комиссии Госсовета по образованию поручение проработать вопрос об объединении курсов для общего и среднего общего образования.

Глава государства подчеркнул, что этот вопрос имеет общенациональное значение.

В тот же день Кравцов сообщил, что подвиги российских военных, участвующих в специальной военной операции на Украине, будут включены в учебники по истории.

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