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Посол Кении рассказал о работе над запуском прямых рейсов в Россию

Посол Кении рассказал о работе над установлением прямого авиасообщения с Россией
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Кения и Россия работают по вопросу установления регулярного прямого авиасообщения между странами для поддержания сотрудничества. Об этом 23 декабря заявил кенийский посол в Москве Бенсон Огуту.

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Тем не менее дипломатического признания за этим не последует

«Мы нацелены на установление прямых рейсов, это способствовало бы обмену между нашими странами в области туризма, бизнеса, экспорта. Сейчас мы <...> ведем переговоры с руководством России и авиаперевозчиками по поводу подписания соответствующего соглашения», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Огуту уточнил, что стороны уже достигли консенсуса по вопросу запуска чартерных рейсов. В настоящее время они не осуществляются в силу определенных обстоятельств.

Ранее, 10 декабря, глава четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар сообщил, что Россия допускает возможность возобновления прямого авиасообщения с Грузией и упрощения визового режима с гражданами Грузии, но при условии формирования нужных предпосылок.

Между тем спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с РФ Зураб Абашидзе отметил, что на данный момент вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между Грузией и Россией не стоит в повестке дня. При этом в Тбилиси информированы о планах Москвы пересмотреть и упростить визовый режим для ряда стран, в том числе Грузии, добавил он.

До этого, 29 ноября, стало известно, что авиакомпания Fly Baghdad запускает прямые рейсы из Багдада в Москву.

15 ноября министр туризма и креативной экономики страны Сандиага Уно сообщил, что Индонезия ждет возобновления авиасообщения с Россией. Обсуждался вопрос возобновления прямых рейсов на остров Бали из Москвы и еще нескольких городов.

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