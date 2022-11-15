В Индонезии выразили надежду на возобновление авиасообщения с Россией

Индонезия ждет возобновления авиасообщения с Россией. Об этом 15 ноября сообщил министр туризма и креативной экономики страны Сандиага Уно.

«Я разговаривал с российскими представителями во время недавней встречи рабочей группы G20 по туризму. Мы обсуждали вопрос возобновления прямых рейсов на остров Бали из Москвы и еще нескольких городов», — сказал он «РИА Новости».

Уно отметил, что ждет от авиакомпаний сигнала о готовности. Он также обсуждал возобновление авиасообщения с министром транспорта Таиланда.

Ранее, 21 октября, посол Индонезии в России Хосе Таварес рассказал, что прерванные из-за пандемии прямые рейсы из Москвы на Бали могут возобновиться. Он сообщил, что у авиакомпаний Azur Air и Nordwind есть разрешение на полеты в Индонезию.

Президенты двух стран Владимира Путина и Джоко Видодо обсуждали организацию прямого авиасообщения на встрече, прошедшей 30 июня. Российский лидер предложил возобновить рейсы из Москвы на Бали.

До пандемии прямые рейсы в аэропорт Денпасар на Бали из Москвы выполняла авиакомпания «Россия». В августе 2021 года разрешение на перелет получил «Аэрофлот», однако беспересадочные рейсы так и не были запущены.