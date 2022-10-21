Посол Индонезии допустил возобновление прямых рейсов из Москвы на Бали
Прямые рейсы из Москвы на Бали, прерванные из-за пандемии, могут возобновиться. Об этом заявил 21 октября заявил посол Индонезии в России Хосе Таварес.
Он сообщил, что требуется новая заявка на прямые рейсы. Кроме того, у авиакомпаний Azur Air и Nordwind есть разрешение на полеты в Индонезию.
«Но, насколько я знаю, им еще необходимо выполнить дополнительные требования, чтобы открыть свое представительство в Джакарте. <...>. Я надеюсь, что если они смогут в скором времени удовлетворить эти требования, то смогут начать летать в Индонезию», — сказал Таварес в интервью ТАСС.
Дипломат добавил, что возобновление полетов приведет к увеличению турпотока из России в Индонезию.
11 октября «Известия» со ссылкой на собственные источники сообщали, что Россия готовится запустить авиасообщение с Северным Кипром и открыть консульский пункт в Северной Никосии, это может произойти до конца года.
С 1 октября российский авиаперевозчик «Аэрофлот» запустил ежедневные рейсы из Москвы в Дубай.