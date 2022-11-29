Fly Baghdad запустит рейсы из Багдада в Москву с 22 декабря
Авиакомпания Fly Baghdad запускает прямые рейсы из Багдада в Москву. Об этом стало известно 29 ноября.
Перелеты из столицы Ирака в аэропорт Внуково и обратно будут выполняться раз в неделю с 22 декабря — по четвергам, сообщили в авиакомпании агентству городских новостей «Москва».
Согласно информации на сайте авиакомпании, стоимость полета в одну сторону обойдется около $300.
22 ноября авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о запуске прямых рейсов из Санкт-Петербурга в турецкие Стамбул и Анталью. Самолеты в Стамбул начнут летать из аэропорта Пулково с 16 декабря. В Анталью — с 17 декабря.
Ранее, 15 ноября, министр туризма и креативной экономики страны Сандиага Уно сообщил, что Индонезия ждет возобновления авиасообщения с Россией. Обсуждался вопрос возобновления прямых рейсов на остров Бали из Москвы и еще нескольких городов.