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Прямые рейсы запустят из Петербурга в Стамбул и Анталью

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Авиакомпания «Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в турецкие Стамбул и Анталью. Об этом во вторник, 22 ноября, пишет ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Самолеты в Стамбул начнут летать из аэропорта Пулково с 16 декабря. В Анталью — с 17 декабря.

«Рейсы в Стамбул будут проводить по средам, пятницам и воскресеньям в 09:20 и 00:30, в Анталью — по понедельникам, четвергам и субботам в 09:20», — говорится в сообщении.

Для выполнения перевозок будут использоваться самолеты Boeing 737-800.

Ранее, 15 ноября, министр туризма и креативной экономики страны Сандиага Уно сообщил, что Индонезия ждет возобновления авиасообщения с Россией. Обсуждался вопрос возобновления прямых рейсов на остров Бали из Москвы и еще нескольких городов.

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