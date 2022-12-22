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Путин допустил отказ от выполнения контрактов с ЕС по газу в случае их нарушения

Путин указал на право РФ отказаться от выполнения контрактов по газу в случае их нарушения из-за потолка цен в ЕС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/КРИСТИНА КОРМИЛИЦЫНА
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Россия оставляет за собой право не выполнять газовые контракты, если потолок цен, введенный странами Европейского союза (ЕС), нарушит их. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, 22 декабря.

Российский лидер отметил, что Москва внимательно следит за ситуацией.

«Если это нарушит контракты «Газпрома», мы оставляем за собой право подумать, а обязаны ли мы выполнять эти контракты», — отметил президент.

Двумя днями ранее вице-премьер России Александр Новак, комментируя согласование в ЕС лимита цен на газ, отметил, что Евросоюз принял очередное политическое решение, согласовав потолок цен на газ, это не экономический инструмент. Европейский союз (ЕС) принял очередное политическое решение, согласовав потолок цен на газ, это не экономический инструмент.

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Тогда же представитель по энергетике оппозиционной Социал-демократической партии Австрии (СДПА) Алоис Шролль назвал потолок цен, согласованный странами ЕС, неадекватной мерой при текущей ситуации на рынке. По его словам, эта мера послала «совершенно неверный сигнал спекулянтам и не принесла никакого облегчения экономике и домохозяйствам».

19 декабря страны ЕС согласовали потолок цен на газ на уровне €180 за 1 МВт·ч. Отмечается, что, выразив определенные опасения, решение поддержала в том числе и Германия, которая скептически относилась к данной инициативе. Известно, что данная мера начнет работать с 15 февраля.

До этого, 9 декабря Путин отметил, что Москва не будет продавать свои нефтепродукты в те страны, которые согласовали ограничения, и добавил, что российские власти готовят ответ на эти действия.

Ряд стран начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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