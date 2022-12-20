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Новак после введения ЕС потолка цен на газ напомнил слова Путина о помидорах

Новак назвал согласование потолка цен на газ в ЕС политическим решением
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Фото: Global Look Press/dpa/Moritz Frankenberg
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Европейский союз (ЕС) принял очередное политическое решение, согласовав потолок цен на газ, это не экономический инструмент. Об этом во вторник, 20 декабря, заявил журналистам вице-премьер России Александр Новак.

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«Мы считаем, что это очередное политическое решение, абсолютно не экономическое. Наши коллеги наступают на одни и те же грабли», — отметил Новак.

Рассуждая о введении лимита цен, вице-премьер напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который, выступая на Российской энергетической неделе, на примере помидоров объяснил риск возникновения дефицита на рынке.

«Об этом, кстати, говорил президент, как вы помните, приводя цитату Милтона Фридмана, лауреата Нобелевской премии, по поводу того, что если вы хотите создать дефицит помидоров, то введите ограничение цен», — заметил Новак.

По его словам, это решение несет в себе риски для поставок газа на европейский рынок.

«Если европейские коллеги хотят, чтобы в Европе не было газа и он переправлялся на другие рынки, то они вводят ограничения потолков», — добавил вице-премьер.

Ранее в этот же день представитель по энергетике оппозиционной Социал-демократической партии Австрии (СДПА) Алоис Шролль назвал потолок цен, согласованный странами ЕС, неадекватной мерой при текущей ситуации на рынке. По его словам, эта мера послала «совершенно неверный сигнал спекулянтам и не принесла никакого облегчения экономике и домохозяйствам».

Также во вторник обозреватели Bloomberg указали на то, что потолок цен на природный газ может нарушить поставки газа в регион и усилить энергетический кризис.

Днем ранее страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ на уровне €180 за 1 МВт·ч. Эта мера начнет работать с 15 февраля.

Президент РФ Владимир Путин еще в октябре заявлял, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам.

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