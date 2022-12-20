Оппозиция в Австрии назвала потолок цен на газ в €180 неадекватной мерой

Представитель по энергетике оппозиционной Социал-демократической партии Австрии (СДПА) Алоис Шролль назвал потолок цен на газ в €180 за 1 МВт·ч, согласованный ранее странами ЕС, неадекватной мерой при текущей ситуации на рынке. Об этом сообщает австрийский портал OTS во вторник, 20 декабря.

«Решение ЕС о регулировании цен на газ совершенно неадекватно для того, чтобы взять под контроль стремительно растущие цены на газ и электроэнергию, которые ложатся огромным бременем как на экономику, так и на население», — отметил Шролль, чьи слова приводит портал.

По его мнению, эта мера послала «совершенно неверный сигнал спекулянтам и не принесла никакого облегчения экономике и домохозяйствам».

По словам автора материала, потолок в €180 за 1 МВт·ч для газа приводит к цене на электроэнергию около €440 за 1 МВт·ч.

«Европейский союз по-прежнему платит в 10 раз больше, чем прошлой осенью, и в 12 раз больше, чем США. Таким образом, Европа платит самые высокие цены на энергоносители в мире. Хорошее решение выглядит иначе!» — подчеркнул Шролль.

Ранее в этот же день агенство Bloomberg указало на то, что потолок цен на природный газ, согласованный странами ЕС, может нарушить поставки газа в регион и усилить энергетический кризис. В статье отмечается, что, хоть ограничение может и помочь предотвратить резкие колебания цен на газ, оно также может сделать ЕС более уязвимым перед нехваткой поставок и усилением конкуренции со стороны Азии.

Накануне, 19 декабря, страны ЕС согласовали потолок цен на газ на уровне €180 за 1 МВт·ч. Отмечалось, что, выразив определенные опасения, решение поддержала в том числе и Германия, которая скептически относилась к данной инициативе. Известно, что данная мера начнет работать с 15 февраля.

В тот же день европейский эксперт, преподаватель Льежского университета в Бельгии и Политехнического института в Париже Дамьен Эрнст заявил о том, что одобренный Евросоюзом (ЕС) потолок цен на газ не стабилизирует рынок. По его словам, показатель должен находиться хотя бы на уровне €100 за 1 МВт·ч.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал введенный Евросоюзом (ЕС) лимит цен на газ неприемлемым и счел это посягательством на рыночное ценообразование. По его словам, Москва однозначно ответит на такие действия, но ей понадобится время.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой глава государства объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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