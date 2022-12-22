Польша развернула ПВО на границе во избежание повторного падения ракет

Власти Польши приняли решение развернуть системы ПВО на восточных границах страны, для того чтобы предотвратить повторение инцидента с деревней Пшеводув, в которой погибли двое поляков из-за падения ракеты. Об этом 22 декабря пишет интернет-издание Defense24.

«Системы противовоздушной обороны, вооруженные ЗРК, уже довольно давно размещены в восточной Польше для усиления противовоздушной обороны в этой части страны. <…> Развертывание направлено на предотвращение инцидентов, подобных тому, который произошел в Пшеводуве — там погибли два человека в результате случайного попадания украинской ракеты ПВО», — отмечает издание.

Как пишет издание, развертывание дополнительных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) связано с тем, что в прошлый раз польские ПВО не успели перехватить падение снаряда из-за его высокой скорости.

Ранее, 19 декабря, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о том, что страна намерена развернуть ЗРК Patriot, поставленные Германией, в Люблинском воеводстве недалеко от границы с Украиной. При этом, по его словам, лучшим решением для безопасности самой Польши было бы разместить эти комплексы на территории Западной Украины. Он объяснил это тем, что в прошлый раз упавшая ракета находилась в польском воздушном пространстве всего несколько секунд и среагировать в такой ситуации было бы крайне сложно.

15 ноября две ракеты попали в зерносушилку в Польше на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. Варшава и Киев практически сразу обвинили в случившемся Россию.

В Минобороны России опровергли спекуляции о причастности к произошедшему. В свою очередь, агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник в НАТО, что президент США Джо Байден проинформировал альянс и G7 о том, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО.