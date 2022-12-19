Немецкие ЗРК Patriot развернут в Польше недалеко от Украины

Польша развернет зенитно-ракетные комплексы Patriot, поставленные Германией, в Люблинском воеводстве недалеко от границы с Украиной. Об этом 19 декабря сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«В Люблинском воеводстве произошла трагическая катастрофа 15 ноября этого года, следовательно, отсюда и размещение новых пусковых установок системы Patriot именно в Люблинском воеводстве, чтобы предотвратить повторение такой ситуации», — заявил Блащак в эфире Радио «Люблин».

При этом, по его словам, лучшим решением для безопасности самой Польши было бы разместить эти комплексы на территории Западной Украины. Он объяснил это тем, что в прошлый раз упавшая ракета находилась в польском воздушном пространстве всего несколько секунд, и среагировать в такой ситуации было бы крайне сложно.

«Мы слышим, что Вашингтон рассматривает возможность передачи Украине систем Patriot. Я думаю, что это хорошее решение», — добавил Блащак.

10 декабря обозреватель The New York Times Стивен Эрлангер заявил, что по мере продолжения конфликта на Украине усугубляется политический и дипломатический раскол Германии и Польши, что подрывает сплоченность Евросоюза (ЕС) и НАТО.

По его словам, раскол между двумя странами стал особенно заметен после инцидента 15 ноября с падением ракет на территории Польши. Тогда Германия предложила Польше разместить у себя два комплекс Patriot. Сначала Варшава приняла предложение, но затем начала настаивать на том, что их необходимо передать Украине. В конечно счете принять вооружение Польшу вынудили беспокойство и критика со стороны.

7 декабря представитель министерства обороны ФРГ Арне Коллатц сообщил, что Германия и Польша пришли к соглашению о размещении зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot близ границ с Украиной.

До этого, 20 ноября, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт отметила, что инцидент с падением ракет в Польше выявил серьезные бреши в европейской системе противовоздушной обороны. Власти ФРГ рекомендовали Варшаве истребители Eurofighter и системы Patriot для защиты неба. Польша приняла это предложение.

15 ноября две ракеты попали в зерносушилку в Польше на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. Варшава и Киев практически сразу обвинили в случившемся Россию.

В Минобороны России опровергли спекуляции о причастности к произошедшему. В свою очередь, агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник в НАТО, что президент США Джо Байден проинформировал альянс и G7 о том, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО.