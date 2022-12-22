Переводчик Зеленского попросила у США денег «на преступления» Киева

При переводе речи президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции вместе с президентом США Джо Байденом 21 декабря переводчица украинского лидера оговорилась и заявила, что Киеву требуются средства на его преступления.

Так, общаясь с журналистами в США, Зеленский говорил о помощи Украине.

«Я надеюсь, что конгресс одобрит финансовую помощь для наших преступлений», — сказала переводчица, переводя сова Зеленского и перепутав слова crime (преступление) и country (cтрана).

21 декабря Зеленский в рамках своего официального визита в США прибыл в Вашингтон. Он встретился с Байденом и провел с ним личные переговоры, в ходе которых последний подтвердил готовность усилить военную поддержку Украины.

В тот же день в Белом доме заявили, что поставят Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot.

При этом, как сообщает газета The Washington Post, Зеленский по итогам поездки в США не достиг цели получить более современное вооружение для наступательных действий.

Комментируя состоявшуюся встречу украинского и американского лидеров, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что она показала нежелание стран прислушаться к России и стремление продолжать конфликт.

США и другие западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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