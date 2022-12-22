WP: Зеленский визитом в США не достиг цели получить более современные вооружения

Президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь цели, ради которой он приехал в Вашингтон — добиться поставок более современного вооружения для проведения наступательных операций. Об этом говорится в материале The Washington Post, опубликованном 21 декабря.

В статье указывается, что взгляды Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена по поводу военных нужд Украины во время встречи разошлись. По информации издания, Зеленский и его советники настаивали на предоставлении современного вооружения, чтобы иметь возможность начать наступление. Однако Байден не хочет предоставлять такое оружие Киеву.

«Практически не было признаков того, что ему это удалось, по крайней мере, в краткосрочной перспективе», — подчеркивают авторы статьи.

Кроме того, пока Зеленский просил о поставках оружия, администрация Байдена ждала обсуждения дипломатического решения украинского вопроса.

«На каком этапе он сейчас и что ему нужно, чтобы убедиться, что Киев находится в максимально сильной позиции, чтобы можно было ускорить процесс переговоров», — сообщил изданию источник в Белом доме.

Чиновник также считает, что в конгрессе нового созыва, который приступает к работе 3 января, большинство будет выступать против предоставления военной помощи Киеву. По его словам, это сильно осложнит будущую поддержку Украины.

21 декабря украинский лидер в рамках своего официального визита в США прибыл в Вашингтон. Он встретился с Джо Байденом и провел с ним личные переговоры, в ходе которых последний подтвердил готовность усилить возможности Украины по самообороне.

Зеленский отметил, что остался доволен результатами переговоров с американским коллегой. Он также выразил надежду на то, что конгресс одобрит инициативу о поставке в Киев очередной партии вооружений на сумму $45 млн.

Ранее в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в новый пакет военной помощи Киеву включили систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Также будет выделена сумма порядка $1,85 млрд. По словам госсекретаря, военная помощь США Украине составляет $21,9 млрд.

Еще 18 декабря обозреватель газеты Politico выразил мнение, что у Белого дома есть опасения сокращения размеров помощи Украине из-за позиции Республиканской партии в конгрессе. Более того, в администрации Байдена в целом признают неминуемость снижения объемов поддержки Украины.

США и страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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