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Байден подтвердил Зеленскому намерение поставить Украине ЗРК Patriot

Президент США Байден пообещал, что Вашингтон поставит Киеву ЗРК Patriot и обучит украинских военных
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Президент США Джо Байден подтвердил 21 декабря, что Вашингтон намерен поставить Киеву ЗРК Patriot и обучить украинских военных.

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«Мы собираемся продолжать укреплять способность Украины защищать себя, особенно противовоздушную оборону. Именно поэтому мы собираемся предоставить Украине ракетную батарею Patriot и обучить ваши силы, чтобы они могли безошибочно ее использовать», — сказал он журналистам по итогам встречи с украинским лидером.

Ранее в этот день Зеленский в рамках своего официального визита в США прибыл в Вашингтон. Он встретился с президентом США Джо Байденом и провел с ним личные переговоры. Американский лидер подтвердил готовность усилить возможности Украины по самообороне.

На пресс-конференции после переговоров украинский лидер заявил, что остался доволен результатами встречи. Он сообщил, в частности, что Байден объявил о новом пакете военной поддержки, главная часть которого — это комплексы Patriot.

Как отметил высокопоставленный представитель министерства обороны США, чьи слова привел телеканал CNN, Вооруженным силам Украины (ВСУ) потребуется несколько месяцев, чтобы обучиться работе с зенитным ракетным комплексом Patriot. Между тем представитель Пентагона подчеркнул, что для противовоздушной обороны нет «серебряной пули».

До этого, 15 декабря, в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что поставка ЗРК Patriot Украине — это провокационный шаг, его последствиями станут эскалация конфликта и новые риски для глобальной безопасности.

США и страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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