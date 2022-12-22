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Пентагон оценил сложность освоения ЗРК Patriot для ВСУ

Пентагон считает, что ВСУ потребуется несколько месяцев, чтобы освоить ЗРК Patriot
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Фото: Global Look Press/Damian Burzykowski
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Вооруженным силам Украины потребуется несколько месяцев, чтобы обучиться работе с зенитным ракетным комплексом Patriot. Такое мнение в среду, 21 декабря, выразил высокопоставленный представитель министерства обороны США.

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«Patriot требует обучения, и мы ожидаем, что потребуется несколько месяцев, чтобы украинские силы прошли подготовку, необходимую для его успешного применения», ― приводит слова чиновника телеканал CNN.

По словам представителя американского оборонного ведомства, батарея ЗРК Patriot и боеприпасы к ним помогут Украине защищаться от крылатых ракет, баллистических ракет и авиации противника на большом расстоянии.

«Patriot дополнит ряд возможностей средней и малой дальности, которые мы предоставили и которые союзники предоставили в предыдущих пакетах пожертвований», ― добавил он.

В то же время представитель Пентагона подчеркнул, что для противовоздушной обороны нет «серебряной пули».

Ранее в этот день источник телеканала al-Jazeera сообщил, что проходить обучение работе с ЗРК Patriot украинские военные будут в Германии и в еще одной стране.

Также 21 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США в свой новый пакет военной помощи Киеву включили систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которую запрашивала Украина. Киев на этот раз получит вооружений на сумму порядка $1,85 млрд.

15 декабря в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что поставка ЗРК Patriot Украине — это провокационный шаг, его последствиями станут эскалация конфликта и новые риски для глобальной безопасности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что поставки Киеву комплексов Patriot повысят риск втягивания армии США в украинский конфликт.

США и страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

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