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Москвичам рассказали о наказании за запуск фейерверков в новогоднюю ночь

Эксперт Моисеев рассказал, что за запуск фейерверков в новогоднюю ночь можно получить штраф
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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За нарушение закона о тишине в Москве можно получить штраф в размере от 1 до 2 тыс. рублей. Об этом в беседе с «Известиями» 22 декабря предупредил ответственный секретарь комиссии Ассоциации юристов России Андрей Моисеев.

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Так, закон подразумевает запрет на шумные действия с 23:00 по мск. К действиям, нарушающим покой, относятся и использование пиротехнических средств.

«Надо отметить, что закон Москвы «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве» не содержит исключения, не обнаружено там и положений о специально отведенных местах для пиротехники. Другое дело, что московский КоАП содержит ст. 3.13. Там не сказать чтобы примечание, но есть положение, где говорится о нераспространении этой статьи на случаи проведения культурно-массовых мероприятий, разрешенных органами государственной власти или местного самоуправления. На мой взгляд, если будет утверждена схема участков, где можно запускать фейерверки, то есть основание оспаривать это», — указал юрист.

Накануне в ГУ МЧС по столице напомнили, что закон о тишине, запрещающий запускать фейерверки после 23:00, действует в том числе в новогоднюю ночь. Столичный комплекс городского хозяйства призвал жителей Москвы не запускать салюты и фейерверки в парках, а также не организовывать там шумные гулянья.

19 декабря генеральный директор юридической компании «Гебель и партнеры», член генерального совета «Деловой России» Сергей Гебель рассказал, за что в новогодние праздники можно получить штраф. Среди прочих причин, юрист назвал неправильный запуск фейерверков.

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