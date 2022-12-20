Москвичей призвали не запускать фейерверки в парках на Новый год
Столичный комплекс городского хозяйства призвал жителей Москвы не запускать салюты и фейерверки в парках, а также не организовать там шумные гуляния. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале комплекса 20 декабря.
По итогам голосования в проекте «Активный гражданин» было принято решение не проводить в Москве масштабные концерты и торжества, а также не запускать фейерверки и салюты.
«Просим и горожан не приносить в парки и не запускать собственные салюты и фейерверки, не организовывать там шумные гуляния», — говорится в сообщении.
Ранее в этот день замначальника ГУ МЧС по Москве — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Александр Бобров напомнил, что, согласно закону «О тишине», в Москве запрещено запускать фейерверки после 23:00, в том числе в новогоднюю ночь.
Он также рассказал, что столичные власти не планируют запускать в праздники высотные фейерверки.
Накануне генеральный директор юридической компании «Гебель и партнеры», член генерального совета «Деловой России» Сергей Гебель рассказал, за что в новогодние праздники можно получить штраф. Среди прочих причин юрист назвал неправильный запуск фейерверков.