Юрист предупредил о возможных штрафах в новогодние праздники

Россияне во время новогодних праздников могут получить штраф в случае неправильного запуска фейерверков, распития алкогольных напитков в общественных местах и неправильной перевозки ели. Об этом в понедельник, 19 декабря, рассказал генеральный директор юридической компании «Гебель и партнеры», член Генерального совета «Деловой России» Сергей Гебель.

Применение пиротехники на балконах и крышах, а также на территории взрывоопасных объектов, нефтепроводов и газопроводов влечет за собой штраф. Для запуска салютов в местах скопления людей должны быть оборудованы специальные площадки.

«В Москве такие нарушения влекут наложение штрафов для физических лиц — от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей, для юридических лиц — от 5 тыс. до 6 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге на граждан могут наложить штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей», — объяснил эксперт в беседе с URA.RU.

При этом за использование хлопушек и бенгальских огней штраф не предусмотрен.

Наказание в виде штрафа во время праздников можно получить за распитие алкогольных напитков в общественных местах. По словам Гебеля, размер штрафа в таком случае составит от 500 до 1,5 тыс. рублей.

«Появление в общественных местах в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, является правонарушением независимо от того, где употреблялись спиртные напитки», — добавил юрист.

Неправильная перевозка ели также приведет к штрафу, который составит от 500 до 5 тыс. рублей для физических лиц. Гебель отмечает, что для правильной транспортировки дерева необходимо соблюдать требования, установленные Правилами дорожного движения. Груз в виде ели не должен ограничивать обзор водителю, затруднять управление автомобилем, загораживать световые приборы и знаки на дороге.

«За незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев может быть наложен штраф на граждан от 3 тыс. до 4 тыс. рублей», — уточнил эксперт.

Нарушение тишины и покоя в период праздничных дней также предусматривает штрафные санкции.

«Административная ответственность [за нарушение ст. 23 Федерального закона «О благополучии населения»] предусмотрена в виде наложения штрафа. На граждан — от 500 до 1 тыс. рублей», — указал Гебель.

Он напомнил, что почти в каждом субъекте РФ принят и действует региональный закон о тишине и покое.

Ранее, в ноябре, юрист Европейской юридической службы Юлия Цын также предупреждала о штрафах за неправильную перевозку ели. Она отметила, что согласно правилам, груз, выступающий за габариты транспортного средства спереди и сзади более чем на 1 м или сбоку более чем на 0,4 м от внешнего края габаритного огня, должен быть обозначен знаками «Крупногабаритный груз».

Помимо этого, при транспортировке в темного время суток и в условиях недостаточной видимости водитель обязан оборудовать объект спереди фонарем или световозвращателем белого цвета, а сзади — фонарем или световозвращателем красного цвета.