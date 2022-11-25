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Россиян предупредили о штрафах за неправильную перевозку елки

Юрист Цын предупредила, что несоблюдение ПДД при перевозке новогодней ели грозит штрафом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Юрист Европейской Юридической Службы Юлия Цын в пятницу, 25 ноября, рассказала, как избежать штрафа при перевозке елки на автомобиле.

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В беседе с агентством «Прайм» она напомнила, что согласно п. 23.2 ПДД, перед началом и во время движения водитель обязан контролировать размещение, крепление и состояние груза для того, чтобы избежать его падения и создания помех для движения на дороге.

Также по пункту 23.3. ПДД, перевозка груза допускается только в том случае, если он не ограничивает обзор водителю, не затрудняет управление и не нарушает устойчивость транспортного средства, а также не закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные и опознавательные знаки. Помимо этого, объект не должен препятствовать восприятию сигналов, подаваемых рукой.

Цын отметила, что согласно правилам, груз, выступающий за габариты транспортного средства спереди и сзади более чем на 1 м или сбоку более чем на 0,4 м от внешнего края габаритного огня, должен быть обозначен знаками «Крупногабаритный груз». Помимо этого, при транспортировке в темного время суток и в условиях недостаточной видимости водитель обязан оборудовать объект спереди фонарем или световозвращателем белого цвета, а сзади — фонарем или световозвращателем красного цвета.

«Если состояние и размещение груза не удовлетворяют указанным требованиям, водитель обязан принять меры к устранению нарушений перевозки, либо прекратить дальнейшее движение», — подчеркнула Цын.

Кроме того, она посоветовала при покупке елки попросить документы у продавца. По ее словам, подойдет даже расписка. Юрист уточнила, что эти документы могут понадобиться в случае, остановки сотрудниками ГИБДД. Так как за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев грозит штраф до 5 тыс. рублей.

Также российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность за незаконную рубку деревьев вплоть до лишения свободы.

Ранее, 23 ноября, «Известиям» сообщили, что в торговых сетях изменились цены на искусственные елки. Так, часть ассортимента подорожала на 10–20%, другая часть продукции сохранила свою стоимость на уровне прошлого года.

До этого, 21 ноября, в Новосибирской области стартовало патрулирование хвойных лесов. 26 мобильных групп осуществляют рейды в преддверии Нового года. Контрольные мероприятия проводятся для предотвращения вырубки деревьев.

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