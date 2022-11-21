Хвойные леса взяли под особую охрану в Новосибирской области

Патрулирование хвойных лесов стартовало в Новосибирской области. 26 мобильных групп осуществляют рейды в преддверии Нового года.

Круглосуточное патрулирование ведется в местах потенциальных вырубок елок, пихт и сосен. В рейдах участвуют сотрудники лесхозов и правоохранительных органов. Об этом сообщает VN.ru.

Контрольные мероприятия проводятся для предотвращения вырубки деревьев к Новому году. Глава минприроды региона Евгений Шестернин отмечает, что с каждым годом количество граждан, пытающихся срубить дерево нелегально, сокращается. Штраф за незаконную вырубку может достигать 3 млн рублей.

Помимо патрулирования лесов, в Новосибирске планируется проверка елочных базаров.