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В торговых сетях России изменились цены на искусственные елки

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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В торговых сетях изменились цены на искусственные елки. Так, часть ассортимента подорожала на 10-20%, другая часть продукции сохранила свою стоимость на уровне прошлого года. Об этом «Известиям» 23 ноября рассказали в компании «Лента».

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Там также добавили, что в этом году из-за более позднего похолодания произошло смещение сезона, поэтому говорить об устойчивых тенденциях пока рано. Хотя в «Ленте» уже стартовали новогодние продажи, спрос на праздничную продукцию сопоставим с уровнем прошлого года. Особой популярностью пользуются сувениры и новогодние фигурки, добавили в сети.

Покупатели чаще всего выбирают ели высотой до 1,8 м, отметили «Известиям» в «Ашане». Там добавили, что изменений в географии поставок в компании не наблюдают — елки по-прежнему поставляют производители из Китая и Белоруссии.

В «Ашане» предновогодние продажи стартовали уже в октябре: за месяц к ноябрю покупатели приобрели около полутора миллионов новогодних товаров. Это на 24% больше, чем в прошлом году. Наибольшей популярностью пользуются пластиковые и стеклянные елочные шары классических цветов — красного, синего, серебряного и золотого, а также шары с изображением черного кролика — символа 2023 года. На втором месте традиционные украшения: колокольчики, подвески и новогодние цветы. На третьем месте — мишура и гирлянды.

«В этом году покупателям особенно важна выгода с акцентом на качество, потребителей привлекают промо-акции, а также комплексные предложения, которые позволяют разом купить декор для дома, подарки, игрушки и новогодние сладости», — рассказали в торговой сети.

С коллегами согласны в немецкой сети Metro: продажи новогодних деревьев остаются на уровне прошлого года, пик продаж обычно приходится на вторую половину декабря, непосредственно перед праздником.

«В торговых центрах и интернет-магазине представлен широкий ассортимент искусственных елок и сосен разных форм и размеров. Минимальная стоимость начинается от 499 рублей, в наличии есть варианты в классическом зеленом цвете, а также в белом и серебристом», – заметили в сети.

Как и в предыдущие годы основные поставки елок в магазинах — из Китая и Белоруссии.

Ранее 23 ноября сообщалось, что россияне стали меньше тратить на новогодние товары. Так, согласно данным «Чек Индекса» (ресурс оператора фискальных данных «Платформа ОФД»), средний чек на искусственные елки за три недели ноября стал на 7% меньше, чем в тот же месяц в прошлом году, и составил 3,2 тыс. рублей.

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